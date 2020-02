Dalla Spagna: Barcellona, vietato fallire. Messi costretto a giocare

I catalani affronteranno l’Eibar

Il Barcellona sta forse vivendo il periodo più complicato della stagione. Tra infortuni, polemiche contro la dirigenza e lo scandalo Barçagate, la squadra si avvia a sfide fondamentali per il futuro. Come riporta l’edizione odierna di Mundo Deportivo i catalani oggi giocheranno contro l’Eibar, sifda che apre una settimana che dirà molto sul futuro del club. Dopo l’impegno di campionato toccherà alla Champions, con la partita del San Paolo contro il Napoli. A chiudere la settimana ci sarà il match in trasferta a Madrid contro il Real, in programma domenica prossima. Setien dovrà affrontare questo trittico di gare senza giocatori chiave come Suarez e Jordi Alba, il che aumenta le difficoltà per il club catalano. La lunga lista degli infortunati costringerà Messi a fare gli straordinari, al quale non verrà concesso un turno di riposo nella gara di oggi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bruscolotti:”Napoli-Barcellona? Non sarò allo stadio”

Ufficiale: Napoli-Barcellona, tornelli aperti dalle 17.00

Napoli-Barcellona, De Laurentiis sarà al San Paolo

Napoli – Dieci punti recuperati in trasferta, nessuno in tutta Europa ha fatto meglio

Futuro Lozano, Mino Raiola incontra la società

Top & Flop – Brescia-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Gattuso in conferenza stampa:” Vale ancora il discorso dei 40 punti”

Diego Lopez: “Il rigore ha cambiato la partita”

Vergogna a Brescia: “Napoletano coronavirus”

Gattuso:”Ci vuole il veleno,ora la squadra mi piace”

Bonfrisco:”Belotti sarà del Napoli. Var? Bisogna cambiare”

Il Brescia cerca aiuto dal Rigamonti, Napoli ultimo treno

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: ordinanza per 10 Comuni, oltre 50.000 abitanti

Coronavirus: un morto in Veneto

L’ex marito di Pamela Anderson è già pronto a risposarsi, l’attrice: “Delusa e tradita”