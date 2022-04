Dalla Spagna: Giuntoli segue 5 calciatori: ecco i nomi

Il Mundo Deportivo si sofferma sul mercato azzurro

Secondo quanto riporta il giornale Mundo Deportivo, Raiola ha già fatto sapere ai vertici che Januzaj vuole la Champions. Il calciatore è in scadenza di contratto con la Real Sociedad e i dirigenti spagnoli non hanno ancora ufficializzato la loro eventuale proposta inerente al rinnovo. La dirigenza azzurra monitora da tempo l’esterno offensivo belga, ma non solo, infatti, secondo il quotidiano sportivo, Giuntoli segue altri quattro esterni che sono: Michael Lang, del Borussia Mönchengladbach, Berardi e Hamed Traoré del Sassuolo, e Luis Sinisterra, del Feyenoord.