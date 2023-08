Dalla Spagna sicuri: “Nelle prossime ore Veiga sarà ufficiale, c’è l’accordo tra Napoli e Celta”

Napoli e Celta hanno trovato l’accordo per Veiga, sarà azzurro

Il Napoli e il Celta Vigo hanno raggiunto un accordo pe il trasferimento di Gabri Veiga in azzurro, dopo la frenata dei giorni scorsi pare che le incomprensioni siano risolte. A dare l’annuncio è l’esperto spagnolo di calciomercato Javi, che attraverso il suo account ufficiale Twitter annuncia che nelle prossime ore possa arrivare anche l’ufficialità. Ecco il tweet:

“Celta de Vigo e Napoli, nelle prossime ore ufficializzeranno il trasferimento di Gabri Veiga. Nella giornata di ieri i due club hanno risolto le loro divergenze, l’affare non è mai stato abbandonato come ho affermato ieri. Documenti definiti ieri pomeriggio con le nuove variabili per obiettivi”.

ACUERDO 🔒 ✅ | GABRI VEIGA 🇪🇦 📌 Nápoles 🔵⚪ y Celta de Vigo 🔵 han RESUELTO sus diferencias en las últimas horas ❗ 📌 El fichaje de Gabri Veiga por el #Napoli se puede ANUNCIAR 🔜⏳❕ 📌 Clave la prisa q tenían ambos clubes para RESOLVER el acuerdo 🤝 , a raíz de estar en… https://t.co/cUqE3yStVi pic.twitter.com/KJgggKu3zR — Javi (@Javicorbelle) August 22, 2023

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

Amanda Knox è incinta: annuncia così la sua seconda gravidanza