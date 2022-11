Dall’Inghilterra: Kvaratskhelia tra i migliori 10 esterni al mondo

Khvicha Kvaratskhelia batte il collega di campionato Rafa Leao

Khvicha Kvaratskhelia è tra i migliori esterni al mondo. A sostenerlo è la rivista Britannica “Four Four Two”, la quale ha stilato la Top 10 esterni sinistri del mondo. Il georgiano in forza al Napoli è inserito al sesto posto e davanti a Rafael Leao del Milan. Al primo posto troviamo Neymar, seguito poi da Vinicius Jr al secondo.

Di seguito la classifica completa:

Neymar (PSG)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Mane (Bayern Monaco)

Foden (Manchester City)

Martinelli (Arsenal)

Kvaratskhelia (Napoli)

Leao (Milan)

Luis Diaz (Liverpool)

Sane (Bayern Monaco)

Sterling (Chelsea)

