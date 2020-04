Damante conferma l’isolamento con Giulia De Lellis: “Non ci vedevamo quando stava con Iannone”

Andrea Damante e Giulia De Lellis confermano questo ritorno di fiamma e l’isolamento passato assieme. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha parlato della compagna durante una diretta fatta con Pio e Amedeo, confermando definitivamente che stanno passando assieme questo periodo di isolamento dovuto alle misure restrittive per combattere il coronavirus. Dopo la fine della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, c’è stato un ritorno di fiamma tra l’influencer e il suo ex e dopo alcuni indizi che facevano pensare che i due fossero insieme anche in questi giorni, pian piano sono arrivate conferme, come quella definitiva e arrivata dalla voce di uno degli interessati data durante la diretta Instagram.

Damante con Pio e Amedeo

“Siete l’unico gossip di questo periodo” dice Amedeo a Damante che conferma di essere solo a casa in quel momento, visto che la compagna è a fare la spesa con la madre: “Io ci vado sempre a fare la spesa, soprattutto quando c’è da comprare l’acqua, le cose pesante, ma spesso vanno loro perché devono preparare le ricette” dice il ragazzo che parla anche oltre a parlare di cosa gli cucina la conferma conferma che le cose tra loro sono cominciate dopo la fine della storia di Giulia De Lellis con Andrea Iannone, salutato anche da Damante, obbligato dai due comici.

Il ritorno di fiamma tra Damante e De Lellis

Non che ci fossero tanti dubbi, soprattutto dopo le foto che il settimanale Chi aveva pubblicato solo pochi giorni fa. Nelle foto, infatti, si vedevano i due di ritorno dalla spesa a Pomezia, con Damante che dava una mano alla compagna portando le buste della spesa pesanti. Nelle scorse settimane Giulia De Lellis aveva spiegato ai fan che il coronavirus e tutte le sue conseguenze l’avevano portata a riflettere sulla sua vita e su alcune scelte fatte. De Lellis e Damante si sono riavvicinati prima dello scoppio dell’epidemia.