D’Amico: “Osimhen? Con un’offerta da 150 milioni andrebbe via”

Corriere dello Sport – Andrea D’Amico lancia la bomba: “Osimhen? Con un’offerta da 150 milioni andrebbe via”.

Andrea D’Amico, in diretta a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, conferma di non avere offerte dalla Premier per Victor Osimhen:

“Osimhen? In caso di offerta molto importante andrà via”. Quella ‘cifra’ molto importante, però, è davvero per pochi. “Questo vale per ogni calciatore che gioca in serie A”. D’Amico non ha in mano a oggi offerte per il bomber azzurro: “Al momento non ho richieste dalla Premier, poi si vedrà perché qui la situazione è continuamente in evoluzione. L’Inghilterra resta un mercato di prima fascia”. Aurelio De Laurentiis non lascerà andare via Osimhen per pochi spiccioli, tutt’altro: “Quando parlo di offerta importante per un giocatore simile, intendo 150 milioni di euro”.

