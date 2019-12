Daniel Ricciardo, F1: “Chiudiamo una annata complicata, non pensavamo di essere così indietro”

Daniel Ricciardo il suo proverbiale sorriso non l’ha mai perso, ma di sicuro la sua prima annata in Renault non ha certo regalato grandi gioie al pilota australiano. Dopo una lunga carriera in Red Bull, il classe 1989 ha deciso di intraprendere una nuova avventura, confidando in maniera particolare in una crescita rapida della scuderia francese. Eventualità che, invece, non si è minimamente realizzata, con numerosi weekend che si sono rivelati anonimi ed un miglior risultato ottenuto a Monza con un quarto posto, mentre il suo Mondiale si è chiuso addirittura in nona posizione.

La Renault, suo malgrado, non è andata oltre la quinta piazza nel campionato costruttori per colpa di troppi alti e bassi. Una situazione che non sembra avere stupito l’ex Red Bull. “Mi aspettavo momenti difficili, perché ci sono in ogni squadra. Anche per la Mercedes, che è abituata a vincere, un quarto posto è un risultato negativo. I risultati sono stati in linea con le aspettative, ovvero arrivare nella top 5. Ma, a volte, i punti più bassi ci hanno dato dei grattacapi, perché non pensavamo di poter essere così indietro”.

L’analisi dell’australiano prosegue: “Sapevamo di non essere da top5 in ogni occasione, ma quando ci siamo ritrovati a lottare per un 14esimo posto, pensavamo di essere davvero finiti. Però, quei momenti, sono quelli che ci hanno permesso di capire a che punto siamo e che, ovviamente, abbiamo ancora tanto lavoro da fare”.

Un anno complicato, ma dal quale Ricciardo vuole estrarre il bicchiere mezzo pieno: “Penso che l’aspetto più importante sia capire come si debba fare per essere perfetti. In questo modo è semplice andare oltre il limite per guadagnare un decimo, o perderlo. Questo campionato, nel quale ho dovuto spesso lottare nella pancia del gruppo mi ha aiutato a evolvermi come pilota. Bisogna sempre cercare di tirare fuori il massimo dalla propria vettura, ma senza mai superare il limite. Battagliare in quelle posizioni ti rende necessario capire come gestire la vettura, gestire i rivali e ogni situazione. Non è facile, ma mi sarà utile nel futuro”.

