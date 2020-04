Daniele Scardina compie 28 anni abbracciato a Diletta Leotta, il pugile a Milano dalla compagna

Daniela Scardina e Diletta Leotta stano trascorrendo la quarantena insieme a Milano, a casa della conduttrice di DAZN. E sempre a casa di Diletta, abbracciati l’uno all’altra, hanno festeggiato il 28esimo compleanno del pugile. “Tanti auguri, Dani” è la frase che formano i palloncini blu scelti da Diletta per l’occasione. I due posano vicini e sorridono all’obiettivo, scattando la foto che poco dopo avrebbero pubblicato sui rispettivi account Instagram che li vedono da tempo raccontarsi come coppia.

King Toretto da Miami e Milano con Diletta

Scardina vive e si allena a Miami ma al momento si trova a casa di Diletta. Lo dimostrano le foto postate di recente su Instagram. In uno scatto in particolar,e il pugile è ai fornelli nella cucina che compare da tempo nelle foto postate dalla presentatrice sui social. La storia tra King Toretto e la bella Leotta è importante. Cominciata poco prima dell’estate del 2019, è stata vissuta dai due il più possibile lontano dai riflettori. Solo recentemente, la conduttrice e il campione hanno deciso di uscire allo scoperto.

Il viaggio a Courmayeur a inizio marzo

Sempre insieme, Daniele e Diletta sono stati in viaggio a Courmayeur a inizio marzo, poco prima che le misure per il contenimento del contagio da coronavirus in Italia diventassero stringenti. Sempre insieme, affiatati come il primo giorno: quella che secondo qualcuno sembrava essere destinata a rimanere un’avventura estiva, si è trasformata in una storia d’amore importante. Diletta è reduce da un altro grande amore vissuto per anni al riparo dalle telecamere, quello con il manager Matteo Mammì. I due si sono lasciati in assoluto silenzio più di un anno fa, senza mai svelare ufficialmente tutte le ragioni della rottura. Mammì, archiviata la storia con la Leotta, ha vissuto una breve parentesi romantica al fianco della splendida attrice Anna Safroncik. Quel legame, però, sembrerebbe essere durato poco.