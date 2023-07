Danso-Lens salta il rinnovo: vuole il Napoli, la situazione

Danso salta il rinnovo di contratto col Lens, la situazione

Kevin Danso è una delle priorità del Napoli per sostituire Kim. Il difensore era ad un passo dal rinnovo di contratto col Lens (l’attuale scadenza è fissata per il 2026), ma come riporta Footmercato l’offensiva del club di De Laurentiis cambia tutto. Il centrale ora vorrebbe l’azzurro ma non andrà allo scontro col Lens che non vuole cederlo.

