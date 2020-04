Dario Silva consiglia Bentancur: “Juve? Meglio cambiare squadra!”

Dario Silva, ex calciatore del Cagliari, ha concesso un’intervista in esclusiva a Tuttomercatoweb, ha parlato di Rodrigo Bentancur.

Secondo Silva, Bentancur meriterebbe un palcoscenico dove potersi esibire maggiormente:

“E’ un giocatore maturo ma ora mi piacerebbe che cambiasse squadra per provare ad essere più protagonista. Nella Juve si è guadagnato il suo spazio ma ci sono tantissimi ottimi calciatori che lottano per un posto. Lo dico anche per la sua carriera”.

