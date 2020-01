Darussafaka-Trento, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming

Mercoledì (8 gennaio) si svolgerà la sfida tra Darussafaka Istanbul e Dolomiti Energia Trentino, match valido per la prima giornata del gruppo E del Top 16 dell’EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 18.05 presso la Volkswagen Arena di Darussafaka, che così ospita il primo match della seconda fase della manifestazione europea.

In campo ci sarà la terza classificata nella stagione regolare del gruppo C, il Darussafaka, e la quarta classificata del gruppo D, Trento, con le due formazioni che hanno concluso la prima fase entrambe con cinque vittorie e cinque sconfitte. I turchi sono in ‘vantaggio’ rispetto a Gentile e compagni guardando alla differenza punti, con la squadra di Istanbul che ha chiuso la stagione regolare con un +38, mentre Trento ha chiuso con un -20.

Negli ultimi due turni della stagione regolare, però, Trento ha conquistato due successi fondamentali per la qualificazione al Top 16, mentre il Darussafaka è incappato in due ko che non ne hanno pregiudicato il passaggio del turno, ma l’hanno fatto scivolare in terza posizione. In casa turca i pericoli maggiori arriveranno da Jonathan Hamilton, miglior giocatore della squadra nella stagione regolare, e da Bonzie Colson, micidiale nei tiri da tre punti con un 14/26 nella prima parte del torneo.

La partita tra Darussafaka e Trento non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

Mercoledì 8 gennaio 2020

Ore 18:05: Darussafaka-Trento

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

