Darussafaka-Trento in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020

Oggi, 8 gennaio, è in programma la sfida tra Darussafaka Tekfen Istanbul e Dolomiti Energia Trento, valevole per il primo turno della Top 16 di EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 18.15 per un match che fin da subito nessuna delle due formazioni può permettersi di perdere.

Con dei mini-gironi di sole quattro squadre la Top 16 permette pochissimi passi falsi, perché recuperare da una sconfitta può diventare impresa impossibile. A maggior ragione se nella prima fase ci si è qualificati per terzi o quarti e, dunque, sulla carta si è sfavoriti. È questa la situazione per il Darussafaka Tekfen Istanbul e il Dolomiti Energia Trento, le due formazioni che si affronteranno oggi alla Volkswagen Arena. I padroni di casa sono stati campioni dell’EuroCup nel 2018, mentre Trento ha raggiunto la semifinale due anni prima e, dunque, la sfida è tra due formazioni che conoscono l’adrenalina e la tensione agonistica a questi livelli.

Con una difesa di altissimo livello come quella turca, a Trento servirà variare le opzioni offensive e, in particolar modo, tenere alte le percentuali da oltre l’arco dei tre punti, con Alessandro Gentile, James Blackmon e Justin Knox chiamati a una prestazione di alto livello per obbligare il Darussafaka a variare la difesa, concedendo così anche spazi vicino a canestro. Al tempo stesso si dovrà limitare al massimo Bonzie Colson, miglior giocatore dei turchi nei tiri dalla lunga distanza, e provare ad annullare il più possibili Jonathan Hamilton, miglior giocatore della squadra nella stagione regolare.

La partita tra Darussafaka Tekfen Istanbul e Dolomiti Energia Trento andrà in onda in diretta streaming sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

Mercoledì 8 gennaio 2020

Ore 18.15: Darussafaka Tekfen Istanbul-Dolomiti Energia Trento

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo