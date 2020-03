Darussafaka-Virtus Bologna, EuroCup 2020: il recupero si giocherà giovedì 5 marzo a Belgrado. Orario, programma, tv, streaming

Dopo un rapido lavoro per consentirne la disputa nonostante tutte le problematiche causate dal coronavirus COVID-19 e dal blocco dei viaggi dall’Italia in Turchia, il match tra Darussafaka Istanbul e Segafredo Virtus Bologna è stato riprogrammato per domani, giovedì 5 marzo, a Belgrado, Stark Arena.

Si gioca a porte chiuse là dove la Virtus ha cominciato le Top 16 di EuroCup 2019-2020, subendo anche la sconfitta più dolorosa della stagione contro il Partizan Belgrado di fronte a sedicimila persone. All’andata, giocata al PalaDozza, le V nere si sono imposte per 83-72, ed è proprio questa la ragione che rende l’incontro di domani decisivo: la Virtus, vincendo, raggiunge il Darussafaka e lo supera per differenza canestri andando ai quarti, mentre se invece a vincere sono i turchi il discorso si capovolge a favore dei neroverdi. Gioca nel Darussafaka Jarrod Jones, che in Italia si ricorda nella stagione 2016-2017 a Pesaro.

Il match tra Darussafaka-Virtus Bologna, sul campo neutro della Stark Arena di Istanbul, avrà inizio questa sera alle ore 18:15. Sarà garantita la diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROCUP 2019-2020

GIOVEDÌ 5 MARZO

Ore 18:15 Darussafaka-Segafredo Virtus Bologna

DARUSSAFAKA-VIRTUS BOLOGNA: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo