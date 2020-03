Darussafaka-Virtus Bologna in tv oggi: orario, programma, streaming EuroCup 2020

Dentro o fuori! Sul campo neutro di Belgrado, Darussafa Istanbul e Virtus Bologna si affrontano nella sesta ed ultima giornata delle Top-16 di EuroCup. Un vero e proprio scontro diretto, perchè chi vince va ai quarti di finale e chi perde invece viene eliminato. Una partita che ha rischiato più volte di non essere disputata e che invece si giocherà a Belgrado per il blocca da parte della Turchia di tutti gli aerei provenienti dall’Italia a causa del Coronavirus. Alla fine si è optato per giocarla in Serbia a porte chiuse e per la squadra di Djordjevic è assolutamente un’occasione da sfruttare.

Darussafaka-Virtus Bologna, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata delle Top-16 di Eurocup, si giocherà oggi alle oore 18.15. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV DARUSSAFAKA-VIRTUS BOLOGNA

GIOVEDI’ 5 MARZO

Ore 18.15 Darussafaka-Virtus Bologna

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta: OA Sport

