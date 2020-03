Darussafaka-Virtus Bologna: orario, programma, tv, streaming EuroCup basket 2020

Mercoledì 4 marzo si svolgerà la sfida tra Darussafaka e Virtus Bologna, match valido per il sesto turno della top 16 della EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 18.15 presso la Volkswagen Arena di Istanbul. Match da dentro o fuori per entrambe le squadre e che sarà visibile in streaming web.

Il Gruppo E, cui Darussafaka e Bologna appartengono, vede il Parizan Belgrado guidare con 4 vittorie e il primo posto ormai conquistato. Ultima è Trento, con zero vittorie ed eliminata, mentre i turchi e i bolognesi sono appaiati al secondo posto con tre vittorie e due sconfitte. Chi vince, dunque, chiuderà al secondo posto e sfiderà nei quarti di finale la prima del gruppo G (una tra Monaco e Kazan), mentre chi perde sarà eliminata dalla competizione.

Nel match d’andata la Virtus Bologna si è imposta tra le mura amiche per 83-72, ma ora serve il colpaccio a Istanbul per non chiudere qui la propria avventura. Il Darussafaka ha nella difesa il suo punto di forza, avendo concesso solo il 26,8% di tiri da tre punti, ed è quarta in tutta la Top 16 come punti subiti, solo 71,6 a partita. Di contro, la Virtus Bologna è la miglior squadre dell’Eurocup come assist (20,7 a partita), è seconda come percentuali da due punti (56,7%) e terza come miglior attacco, con una media di 83,9 punti segnati a partita.

La partita tra Darussafaka Tefken Istanbul e Virtus Bologna non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, assicurandovi aggiornamenti minuto per minuto.

DARUSSAFAKA – VIRTUS BOLOGNA: PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO, TV E STREAMING

Mercoledì 4 marzo 2020

Ore 18.15: Darussafaka Istanbul – Virtus Bologna

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

