Corriere dello Sport – David in pole per sostituire Osimhen: svelato il piano del Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Jonathan David. Il giocatore è in cima alla lista dei possibili sostituti di Osimhen:

“I gol, sono un bel po’ quelli realizzati finora da Jonathan David, guarda caso centravanti del Lilla, la medesima squadra da cui il Napoli nel 2020 acquistò proprio Osimhen. Nato a Brooklyn, New York, da genitori haitiani, a 6 anni s’è trasferito a Ottawa, in Canada, e di conseguenza ha deciso di sposare anche la nazionale canadese: finora ha realizzato 15 reti in 26 partite di Ligue 1 (secondo alle spalle di Mbappé in classifica cannonieri) e 22 contando anche le coppe.

Con avvio soft: appena 4 da agosto e novembre dopo le 24 del campionato precedente, e poi una scarica di adrenalina fino all’ultimo weekend, quello del gol numero 18 di un periodo super. Con tre doppiette e due triplette. La prima scelta è lui: il Lilla lo valuta una cinquantina di milioni“.

