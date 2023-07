La Gazzetta dello Sport – David si allontana, Bayern e Liverpool alla finestra: quotazione da 80mln.

Jonathan David, attaccante del Lille, con diverse sperienze e tanti gol in Ligue 1, è il desiderio di molti club. Il Napoli, ormai da tempo, è sulle tracce del giocatore, nell’eventualità che Osimhen dovesse decidere di lasciare la casacca azzurra. Tuttavia, la quotazione per il giocatore è importante: ci vogliono almeno 80 milioni. Gli uomini di De Laurentiis, hanno curato il dossier francese con molta cautela, ma non è da escludere che il talento del Lille possa trovare altre strade. Il suo nome è stato associato al Liverpool e Bayern: le stesse due pretendenti di Osimhen.

