Davide Basolo sul trono: “Non lo so, ho creduto di poter essere la scelta di Giovanna Abate”

Davide Basolo manifesta apertamente la delusione legata alla mancata scelta di Giovanna Abate. Il non più misterioso Alchimista di Uomini e Donne – Fanpage.it ne aveva rivelato l’identità – ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine la prima intervista successiva alla fine del trono. Il barman spezzino è stato consapevole fin da subito di dover affrontare un avversario ingombrante: Sammy Hassan, rivale nei confronti del quale Giovanna non ha mai nascosto di provare forte attrazione. Ha sperato fino all’ultimo di rovesciare le sorti del suo trono, purtroppo per lui non riuscendoci:

Per quasi l’intera settimana prima della scelta ho sempre pensato che Giovanna avrebbe deciso di stare con Sammy. Ho sempre avuto questo presentimento ma, nonostante ciò, inconsciamente non ho mai smesso di crederci, perché avevo la speranza che Giovanna potesse trovare il coraggio di fare una scelta diversa rispetto a quelli che sono stati la sua vita e il suo passato, rispetto a quello che naturalmente sente più vicino al proprio modo di essere. […] Gli ultimi due giorni prima della scelta però ero molto confuso, in puntata ho visto una Giovanna serena e sicura, e non so perché anche in studio, dopo aver visto I’ultima esterna tra lei e Sammy, ho creduto da qualche parte dentro di me che la scelta potessi essere io. Tanto che quando sono stato chiamato per il confronto finale, non mi sono reso conto di essere stato il primo a rientrare, non ho guardato intorno a me per cercare di capire cosa fosse successo.

L’ipotesi di un trono a Uomini e Donne

Difficile immaginare oggi che cosa accadrà a settembre, con la ripartenza di Uomini e Donne. Tanto che quando a Basolo chiedono se accetterebbe un eventuale trono, risponde: “Ora come ora non Io so. Posso dirle, però, che sono un ragazzo che ha sempre creduto e continua a credere nell’amore. L’amore é un sentimento in grado di rendermi migliore. Le emozioni mi fanno sentire vivo, quindi, se vissuto con l’unico scopo di trovare una persona importante in grado di farmi vivere forti emozioni, il trono dovrebbe essere una bella esperienza”. Non ha chiuso completamente le porte alla possibilità di esserci, sempre che dalla redazione del dating show arrivi un’offerta in questo senso.

Davide Basolo chiude il capitolo “Giovanna Abate”

La conoscenza con Giovanna Abate resta per Davide un momento da archiviare tra i bei ricordi. L’ex corteggiatore confessa che, nella remota ipotesi in cui lei dovesse tornare sui suoi passi, non sarebbe disponibile allo stesso modo in cui lo è stato fino a oggi. “Spero con tutto il cuore che Giovanna sia felice e che quella con Sammy sia Ia storia d’amore della sua vita” conclude Davide “Qualora malauguratamente non andassero bene le cose tra loro, dovrà essere lei, se vorrà, a ricercare me. Anche se nel momento in cui mi ha detto: ‘Non sei tu la mia scelta’, la fiducia che avevo riposto in lei dandole tanto di me e di quello che ho dentro, mostrandole le mie fragilità, è stata distrutta. Per Giovanna in questo momento, benché la abbia ancora in testa, sarebbe difficile riconquistarmi, se per assurdo decidesse di farlo”.