De Laurentiis, ricorso contro la Juventus al Mondiale per Club 2025,i dettagli

De Laurentiis deciso a presentare ricorso contro la Juventus al Mondiale per Club 2025, i dettagli

Da Radio Kiss Kiss Napoli arriva un clamoroso annuncio riguardo la decisione che avrebbe preso il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, di presentare il ricorso alla FIFA contro la Juventus per il Mondiale per Club 2025.

Per De Laurentiis ci sarebbero delle irregolarità, già enunciate ieri, durante il suo intervento al’Business of Football Summit, in cui ha parlato del prossimo Mondiale per Club 2025 annunciando che la Juventus non dovrebbe essere ammessa alla competizione:

“Mi spiace per Calvo (dirigente della Juventus, ndr) che credo sia ancora qui, posso anche essere dispiaciuto per la Juventus, che è stata punita ed estromessa dalle coppe in questa stagione. Dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremmo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale”.

Intanto, come riportato dai giornalisti di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del De Laurentiis e i legali del Napoli sarebbero già a lavoro per presentare un ricorso alla FIFA per l’esclusione della Juventus dal Mondiale per Club.

