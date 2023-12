Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida tra Napoli e Monza.

Il Napoli pareggia con il Monza ed il Presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto insieme al tecnico Walter Mazzarri in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“La responsabilità è mia per ciò che è accaduto, non su giocatori ed allenatori. Chiedo scusa ai napoletani ed ai tifosi, ma il campionato è lungo e recupereremo sul mercato. Quando ritornerò dalla Supercoppa ci faremo una bella cena e parliamo del mio punto di vista. Stasera devo anche pregare Gravina e Rocchi per ottenere un senso di equità nella distribuzione dei cartellini. Non voglio dire che l’arbitraggio è favore, ma Rocchi non può permettere che un arbitro butti fuori Palldino e Mazzarri. Il cartellino deve essere equo, forse gli arbitri corrono troppo e a un certo punto non arriva più l’ossigeno al cervello.”