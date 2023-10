De Laurentiis ha in mente due possibili sostituti di Garcia

Dopo la sconfitta del Napoli di ieri sera Aurelio De Laurentiis starebbe pensnd di sostituire il tecnico Rudi Garcia.

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha affermato che il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a due nomi per sostituire Rudi Garcia.

Secondo quanto si legge non si tratterebbe di un esonero immediato, tuttavia nella mente del Patron ci sarebbero Igor Tudor ed Antonio Conte.

“L’esonero immediato del francese non sembra una possibilità concreta, anche se era già circolato il nome di Igor Tudor e soprattutto c’è libero un big del valore di Antonio Conte. Ma il numero uno del Napoli dovrebbe fare un altro estremo tentativo per evitare la rivoluzione nella sosta di campionato, confrontandosi di persona con il successore di Spalletti. È stato lui a scegliere monsieur Rudi e la zona Champions – vero obiettivo della stagione – è in fondo lontana soltanto 3 punti. La priorità adesso è smaltire la rabbia per la resa incondizionata con la Fiorentina. Servono calma e sangue freddo, non decisioni prese a caldo.”

