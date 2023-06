De Laurentiis: “Il Napoli è in buona mani, bisogna essere tranquilli”

Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato del suo Napoli durante uno speciale del TG2 dedicato a Silvio Berlusconi.

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del TG2, durante uno speciale dedicato a Silvio Berlusconi.

Sul tecnico che verrà afferma:

“l Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato. Nella giornata di giovedì vedrò il ministro dell’Istruzione. Ho cercato di verificare la possibilità di insegnare il calcio nelle scuole elementari e medie per far diventare i bambini degli ipotetici allenatori. Voglio che i nostri ragazzi si appassionino nuovamente a questo gioco che è il più popolare e antico del mondo. Attualmente i giovani oggi sono connessi con i loro smartphone e non sono capaci di seguire una partita per 90 minuti, la ritengono lunga, noiosa e poco spettacolare.”

Qualche parola anche su Silvio Berlusconi:

“L’ho sempre visto come un imprenditore con la i maiuscola. A un certo punto è dovuto scendere in campo per difendere quello che ha creato. Tutto ciò che ha fatto prima guidato dal sui intuito per me è prioritario rispetto a quello che è venuto dopo.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sousa accostato al Napoli, l’agente esce allo scoperto: le dichiarazioni

Demme verso l’addio al Napoli: accordo verbale con l’Hertha Berlino, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’ Inter si prepara al mercato estivo