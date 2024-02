De Laurentiis su nuovo stadio: “Ho detto a Manfredi seve accordo entro 120 gg. o lo costruirò ad Afragola”

De Laurentiis su nuovo stadio Napoli

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli ha parlato in conferenza stampa della questione stadio Maradona e del possibile nuovo stadio, svelando dove sarà costruito:

De Laurentiis:

“Centro sportivo e stadio? Fra un anno e mezzo devo lasciare Castel Volturno, devo cominciare i lavori: la cosa che mi ferisce di più è che da quando c’è il Covid non sono a Los Angeles. Cosa devo inventarmi? Serie televisive italiane, per stare in Italia: tra 3-4 mesi devo finire la progettazione del centro sportivo nuovo, con una budgettizzazione e la scelta delle imprese che dovranno lavorare in 30 ettari. Sullo stadio l’ho detto al sindaco Manfredi: gli voglio bene, ma o ci mettiamo d’accordo nei prossimi 120 giorni o lo andiamo a fare da un’altra parte.

Se non mi danno lo stadio in 120 giorni forse lo costruirò ad Afragola. Il problema è che le leggi si interpretano per i nemici e si applicano per gli amici: lo stato non ci aiuta, ma ha 27 milioni di tifosi che possono essere 27 milioni di voti. Lotito e Galliani sono senatori, immaginate se lanciassero l’idea del partito politico del calcio: che forza avrebbe? Forse si farebbero le cose, oppure sarebbe una gran risata”.

