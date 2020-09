De Laurentiis non ci sta e respinge le accuse

Giorni difficili per Aurelio De Laurentiis che, oltre al danno per la malattia del Covid19, viene anche attaccato per essersi recato all’assemblea di Lega.

Il presidente del Napoli, tuttavia, non ci sta e respinge al mittente le accuse di essere stato un’incosciente, recandosi a Milano sapendo di poter aver contratto la malattia.

Come riportato da Il Mattino, infatti, il patron azzurro si è sempre sottoposto al tampone ogni tre giorni con il resto della squadra, pur non avendo l’obbligo ed è chiaro che non avrebbe potuto aspettare ogni esito in quarantena.

Ora non ci sarà che aspettare ed attendere la guarigione. Nel frattempo, De Laurentiis e sua moglie Jacqueline (anch’ella positiva), trascorreranno il periodo di degenza nella loro casa a Roma.

