De Laurentiis su Lozano: “In ritiro capirà cosa fare, non è uno stupido”

De Laurentiis sul futuro di Lozano

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Espn, dove ha parlato anche del futuro di Hirving Lozano vista la prossima scadenza del contratto a giugno 2024. Ecco quanto dichiarato:

“Non credo che Lozano sia uno stupido, quando arriverà il momento di incontrare Garcia forse capirà che sarà meglio prolungare il contratto oppure andare altrove. Abbiamo giocatori arrivati alla fine del loro percorso, con un anno dalla scadenza e devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o non allenarli per mandarli in altri lidi. Questi signori sono giovanotti, sono preda di agenti famelici che non capiscono che la loro attività è stupida e inefficace, allora dico se vi sta bene così allora trovate pane per i vostri denti. Non ho bisogno di nessuno, posso pagarvi anche a vuoto, però se dopo un anno fermi le loro azioni valgono meno? Se club ambiziosi come il Napoli non si manifesteranno? Poi vi guarderete allo specchio dicendo ‘sono stato stupido”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

