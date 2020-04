De Lellis, accusata di avere concordato le foto con Damante: “Non mi vendo, sennò mi sarei truccata”

Le foto del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non erano concordate. Lo proverebbe la totale assenza di make up dell’influencer romana che, via Instagram, replica a chi la accusa di avere concordato la paparazzata che ha ufficializzato il riavvicinamento all’ex fidanzato, adesso non più ex. Il tira e molla tra i due sarebbe assolutamente genuino e a quanti non ci credono, Giulia risponde dal suo profilo ufficiale, allo scopo di sgomberare il campo da dubbi di ogni tipo:

Io non faccio parte di quelli che si vendono! Ma anche se fossi così disperata, almeno un po’ di blush o un filo di mascara, conoscendomi, non lo avrei messo su? Mio Dio, sembro un ce**o, e dai!

De Lellis e Damante insieme a Pomezia

Giulia De Lellis e il fidanzato Andrea – Damante, con il pilota Iannone la storia è già finita – stanno trascorrendo la quarantena insieme a Pomezia, località dove l’influencer ha preso casa per poter stare vicina alla sua famiglia. I fan avevano già colto numerosi indizi disseminati in rete a testimonianza della ritrovata vicinanza tra i due, indizi che sono stati confermati dalla paparazzata di Chi che ha ufficializzato il ritorno di fiamma tra i due.

Si erano lasciati per i tradimenti di Damante

La storia tra Giulia e Andrea, almeno stando a quanto raccontato dalla De Lellis nel suo libro, sarebbe terminata dopo la scoperta di una serie di tradimenti di Damante. L’influencer avrebbe tentato più volte di perdonarlo e recuperare la fiducia nel futuro della loro storia, non riuscendoci. Quella in corso è la terza fase che vive la storia tra i due ex beniamini di Uomini e Donne. “Ho stravolto la mia vita” aveva scritto Giulia su Instagram qualche volta fa, raccontando di essere tornata a date importanza a quanto considera davvero fondamentale. E il rapporto con Andrea lo sarebbe certamente.