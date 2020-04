De Luca, in serata nuova ordinanza. Via libera al delivery

Riapertura per librerie cartolerie

Come riportato da Ilmattino.it, è prevista per questa sera alle 22 la firma di Vincenzo De Luca della nuova ordinanza della Regione Campania. Da Lunedì 27 Aprile verranno riaperte le attività di librerie, cartolerie e tutte le attività ci cibo d’asporto. Una task force ha lavorato in maniera serrata alla definizione di tutte le misure precauzionali da adottare per tutelare dipendendi e consumatori. I locali ormai chiusi da tempo, dovranno subire interventi di sanificazione e disinfezione e dopo aver provveduto a tutto ciò potranno ripartire.

