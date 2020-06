De Luca: “Ripetere i tamponi ai guariti, alcuni sono tornati positivi”

De Luca, ha dato gli ultimi aggiornamenti circa l’emergenza Coronavirus

Campania, il governatore Vincenzo De Luca nel suo consueto appuntamento social ha dato gli ultimi aggiornamenti circa l’emergenza-Coronavirus:

De Luca: ripetere i tamponi ai guariti

“Negli ultimi giorni alcuni contagi hanno riguardato anche persone che si sono ripositivizzate. C’è qualcuno che per tre volte ha fatto il tampone ed è risultato negativo, poi l’ha rifatto a 40 giorni di distanza ed è tornato positivo. Dovremo fare quindi una compagna di ripetizione dei tamponi molecolari perché l’evoluzione è maledettamente complicata”.

VACCINI ANTI-INFLUENZALI – “Acquisteremo centinaia di migliaia di vaccini e per settembre-ottobre faremo una campagna di massa. Non solo bambini, ma anche gli adulti. I sintomi dell’influenza sono gli stessi del Covid-19 e per questo bisogna avere la possibilità di distinguere subito il contagio. Per questo servirà il vaccino di massa contro l’influenza per capire se si tratterà di Coronavirus o meno in presenza di sintomi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dal CTS arrivano indiscrezioni: niente quarantena di squadra se c’è un contagiato

Coronavirus, 379 casi in Italia: in Lombardia la metà dei deceduti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sfruttavano lavoro per mascherine