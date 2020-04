De Luca:”Picco a Maggio, al sud contagi in crescita” [VIDEO]

Il governatore della Campania fa il punto delal situazione

Nel corso di una conferenza stampa, Vincenzo De Luca ha parlato ai cittadini facendo il punto della situazione dei contagi da coronavirus in Campania. Ha poi annunciato un piano per un contributo economico per la nostra Regione. Ecco quanto dichiarato: “Abbiamo preparato un piano economico nel campo delle politiche sociali e di sostegno alle attività economiche professionali. Lo presenteremo domani mattina, avrà risorse finanziare per almeno 500 milioni di euro. Aiuteremo le fasce deboli, ci saranno interventi di aiuto dove ci sono insediamenti di immigrati come Castel Volturno, interventi a tutela delle donne e un programma di sostegno al turismo, alle aziende che hanno subito perdite pesanti, poi sostegno ai professionisti, un ampliamento di interventi per la casa e il sostegno ai fitti, contributi alloggiati, misure per il credito agevolato alle imprese a tasso zero. Insomma una manovra imponente rispetto alla quale cercheremo di evitare sovrapposizioni con altre istituzioni. Ieri ci sono stati 221 nuovi contagi, in totale 2677 le persone contagiate. Abbiamo raddoppiato i tamponi, siamo quasi a 20mila, solo ieri 1833. Un invito a tutti: facciamo finta di non ascoltare questa valanga di frottole che ci cadono addosso, come il vaccino sperimentato sui topi in America. A Sant’Anastasia 53 contagi, ad Afragola e Casoria 24. Ho chiesto al prefetto di Napoli di mettere in piedi un intervento di particolare fermezza in questi Comuni. Non possiamo permetterci focolai. Per fortuna non sono cresciuti i ricoveri nelle terapie intensive sui 2677 contagiati. E’ molto probabile che il virus in questi 40 giorni abbia già perduto una parte della sua aggressività, ma sono solo ipotesi tutte da verificare. Questo è un elemento positivo da tener conto”.

VIDEO

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Donazione Papa Francesco – 60mila euro ad un ospedale di Bergamo

Bollettino Regione Campania, sfiorato il record di ieri

Juventus – Continua la fuga dei calciatori

Di Lorenzo a RKK: “Sono a casa e mi alleno, ritornare in campo non mi spaventa”

L’Equipe accusa la Juventus: “Ha portato il Coronavirus nel paese”

Calciomercato Napoli, Callejon al passo d’addio: scelto il sostituto

Agente Cavani: “Edinson a Napoli? Tutto può succedere”

Calcagno: “LegaPro? Abbiamo chiesto di istituire un fondo salvacalcio”

CONTENUTI EXTRA

Riccardo Rossi: “Mi feci offrire una cena da Monica Bellucci, pagò 35mila lire a testa”

Il principe Harry ha rifiutato lavori milionari per non danneggiare l’immagine della Royal Family