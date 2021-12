De Maggio: “Il Napoli ha già preso il sostituto di Manolas”

De Maggio sul sostituto di Manolas

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio, il quale ha rilanciato un importante notizia in ottica mercato. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha perso con lo Spezia, c’è tanta delusione per la brutta sconfitta contro la compagine ligure. Ma la società già sta pensando al mercato, serve un sostituto di Kostas Manolas dopo la cessione del calciatore greco all’Olympiakos. Si stanno muovendo, ci sono diversi calciatori sul tavolo della società presieduta da Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro deve prendere un calciatore di esperienza per il reparto arretrato della squadra napoletana. Forse già l’ha preso? Cristiano Giuntoli ci sta lavorando, vedremo chi prenderà per la difesa in vista del prosieguo del campionato di massima serie italiana. La società partenopea è molto attenta, si parla della sostituzione del centrale greco, voci di corridoio fanno sapere che già lo ha preso. Staremo a vedere”.

