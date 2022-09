De Maggio: “Il Napoli ha messo a segno un capolavoro di mercato”

De Maggio esprime alcune considerazioni sulla rosa del Napoli

Valter De Maggio, giornalista e direttore della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha espresso alcune considerazioni sulla rosa oggi a disposizione di Luciano Spalletti:

“Kim Min-Jae? Un ragazzone dalla fisicità imponente, mi colpì subito per il sorriso sin da Dimaro. Amir Rrahmani ne parla benissimo e sappiamo quanto sia importante l’intesa tra i centrali. I due si sono integrati subito molto bene, dimostrando di avere una bella intesa. Con Kvaratskhelia il Napoli ha messo a segno un capolavoro di mercato. E Spalletti dice che non abbiamo ancora visto tutto Il campionato del Napoli può essere ancora molto interessante: la dirigenza ha preso delle alternative importanti come Leo Ostigard, che è un signor giocatore. Giovanni Simeone era uno dei giovani più di prospettiva in Europa, si è perso per alcuni anni e a Verona si è ritrovato. Sono molto contento di averlo a Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

EA7 e Napoli presentano halloween Special Edition: ecco la nuova maglia

PSG nella bufera, tre persone esterne al club francese accusate di riciclaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arrestato Buzzi in Calabria, era ospite cooperativa sociale