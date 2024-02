De Mggio: “Osimhen potrebbe arrivare solo nel tardo pomeriggio a Napoli”

De Maggio riccostruisce la vicenda Osimhen

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio, che ha ricostruito la vicenda legata al mancato arrivo in mattinata di Victor Osimhen a Napoli. L’attacante azzurro dopo aver perso il volo che avrebbe dovuto portarlo in Italia, dovrebbe far ritorno nel capoluogo partenopeo solo nel tardo pomeriggio di oggi. Ecco quanto dichiarato:

“Osimhen dovrebbe essere a Instanbul, ma consentitemi di utilizzare il condizionale perché a questo punto la vicenda è così assurda che non metto la mano sul fuoco su niente. Victor dovrebbe arrivare o nel pomeriggio, via Roma, oppure con un diretto Istanbul-Napoli che atterrerebbe a Capodichino non prima delle 18. Il calciatore a questo punto resta in forte dubbio per il Genoa”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Imprevisto per Osimhen slitta l’arrivo a Napoli

Napoli-Genoa, Traoré potrebbe esordire dal 1° minuto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, ma dove sei? All’evento di Milano ci sono tutte le vip, tranne una