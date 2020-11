De Napoli, Maradona: “Vorrei essere con lui, è una persona buona e non merita tutto questo”

L’ex azzurro si esprime sulla situazione Maradona

Sono parole di grande affetto quelle di Nando De Napoli, nei confronti dell’amico ed ex compagno nel Napoli, Diego Maradona. L’ex azzurro ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato di Diego e di come vorrebbe essere li al suo fianco in questo momento difficile.

Ecco le sue parole:

“Provo un grande dispiacere, spero che Diego si riprenda presto. Sono lontano da lui, vorrei stare vicino al suo letto solo per farmi vedere anche per pochi minuti. Per dirgli quanto gli voglio bene e quanto tutta Napoli gliene vuole. E’ stato ed è una persona buona e questo non lo dimenticherò mai. E’ triste vederlo in questo stato, lui era un leone in campo, anche durante gli allenamenti. Non riesco proprio a immaginarlo debole e a letto. Io sono abituato alla sua carica, ai suoi incitamenti durante gli allenamenti. Forza Diego, non mollare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli vola in Croazia ma Gattuso opta per la rifinitura a Castelvolturno

Maradona, il grido di allarme della ex compagna: ” Diego disidratato, beve solo alcol”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Biden: subito ritorno ad accordo Parigi