De Nicola ex medico Napoli: “Osimhen rischia 2-3 mesi di fermo”

Alfonso De Nicola ex medico Napoli parla dell’infortunio di Osimhen e della possibile operazione

Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, parlando dell’infortunio di Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni:

De Nicola:

“In assenza di risonanza non bisogna fare sentenze su Osimhen, bisognerà aspettare per capire che problema ha il calciatore e come guarire. Se ci sarà lussazione allora significa che qualche danno è stato fatto. Possono esserci lesioni e i tempi di recupero sono da valutare. In caso di operazione il calciatore dovrà restare fermo 2-3 mesi. Non bisogna sottoporre l’atleta a troppo stress, se ci fossero problemi importanti allora sarà meglio operare”.

