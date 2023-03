De Paola: “Lo scricchiolio non mette brividi al Napoli. Lo shampagne al momento opportuno”

De Paola sulla sconfitta del Napoli con la Lazio

De Paola nel suo editoriale su Sportitalia scrive così sulla sconfitta del Napoli con la Lazio:

De Paola:

“Bisognerebbe fare le barricate ovunque come Sarri contro il Napoli. Altro che gioco d’assalto con il 35 per cento di possesso palla e 5-5-0 a scudo. Il famoso catenaccio e contropiede di italica memoria (risorto nelle mani di chi fece coniare il termine “sarrismo”per l’impeto offensivista) e liberamente ispirato dall’Eintracht che ne è stato il più recente ma maldestro esecutore in Europa. Spalletti fa buon viso a cattivo gioco insieme a chi commenta come Borja Valero e nel rendere, entrambi, doverosi omaggi ai vincitori non mancano di sottolineare la nuova versione difensivista di una Lazio camaleontica. Ma si sa, nel calcio chi vince ha (quasi) sempre ragione.

Lo scricchiolio però non mette i brividi al Napoli, semmai lo sprona a proseguire sulla strada che ha meravigliato tutti finora. Andrà aggiunta solo qualche variazione sul tema offensivo. Spalletti lo ha detto rimettendo la sua chiesa al centro del villaggio. Per spostarla ci vorranno troppi imitatori del passato. Impossibile immaginarlo. Nel frattempo si riponga lo champagne in cantina. Ci sarà tempo per festeggiare, ma al momento opportuno”.

