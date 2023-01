De Siervo: “DAZN ci ha rassicurato, non ci saranno altri problemi in futuro”

De Siervo sui disservizi di DAZN

L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, a margine della presentazione del progetto che riguarda l’introduzione del fuorigioco semiautomatica, si è soffermato sui disservizi avuti da DAZN durante le ultime gare della massima serie. Ecco quanto dichiarato:

“L’incontro è stato proficuo, sono state individuate le cause del problema. Effettivamente è stato un inconveniente tecnico risalente a dei fornitori esterni che indirizzavano i picchi di traffico. Il tutto è stato risolto nella tempistica che è stata comunicata, quindi il 50% delle persone impattate sono rientrate sotto i 5 minuti di disservizio. Mentre la restante parte è rimasta fuori per un tempo enorme all’interno della partita, che sono oltre 15 minuti. Per questo è stato concesso da parte di DAZN a tutti gli utenti impattati un rimborso pari ad un quarto del canone che ciascuno poi paga. Erano presenti i due ministri, Urso e Abodi, oltre al presidente AGCOM Lasorella. C’erano anche i vertici internazionali del gruppo, che hanno capito perfettamente il grave disservizio che ha generato agli utenti italiani. È stato assicurato, non soltanto che questo problema non si riproporrà più, ma è stato posto in atto un intervento strutturale affinché queste cose possano essere risolte nel giro di secondi e non di minuti.”

Fonte immagine in evidenza. flikr.com

