De Zerbi: “Gli amanti del calcio dovrebbero esser felici per il Napoli”

L’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica parlando anche del Napoli.

Roberto De Zerbi, ex tecnico della Serie A ed attuale allenatore del Brighton ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti ai microfoni del quotidiano Repubblica. Durante un’intervista ha posto brevemente l’accento sul percorso del club partenopeo, sostenendo che tutti gli amanti del calcio dovrebbero essere felici in caso di vittoria dello Scudetto.

Le sue parole non hanno lasciato spazio a dubbi:

“Tutti gli amanti del calcio dovrebbero essere felici se il Napoli vincesse lo scudetto. Lo sarei anche io. Come per il Milan l’anno scorso.”

Dopo le parole sul Napoli, De Zerbi ha parlato anche della Premier League, campionato che sta ora affrontando:

“Mi piace da morire: poco stress, tanto divertimento, coraggio, entusiasmo. È la mia filosofia. Voglio vincere, ma racchiudere

tutto nel risultato non ha senso. Non è il valore che do al calcio.”

