Debora Romano fidanzata di Alex Meret dopo la vittoria: “Ragazzo meraviglioso e portiere fortissimo”

È stata la notte di Gennaro Gattuso, ma è stata soprattutto la notte di Alex Meret. Portiere fortissimo, il futuro della nostra Nazionale. È stato uno dei principali investimenti del Napoli negli ultimi due anni e con Gennaro Gattuso si era ritrovato in discussione, dividendo il posto con Ospina e giocando la finale quasi per caso, per la squalifica del colombiano. Il Dio del calcio esiste perché Alex Meret è l’uomo che, senza discussione, ha regalato al Napoli e alla sua città la sesta Coppa Italia della sua storia.

Le parole della fidanzata di Alex Meret

Una tifosa speciale ha, meglio di ogni altro cronista, saputo fare il punto sul delicato momento del portiere. Parliamo di Debora Romano, la sua compagna, che su Instagram ha scritto:

SEI IL MIGLIORE 😍

Hai sempre dimostrato quanto vali; sei umiltà, professionalità, grinta, perseveranza! 💪🏽 Sei un ragazzo meraviglioso e un portiere fortissimo! Sono molto orgogliosa di te! Ti meriti tutta la felicità del mondo! 😄

Ti amo con tutto il cuore

Anche sulle stories di Instagram, Debora Romano ha rilanciato tutte le stories dedicate al portierone azzurro: “Ragazzo umile, campione dentro e fuori dal campo”. È stata una grande favola quella che si è compiuta ieri sera, in uno Stadio Olimpico surreale per il fatto di essere vuoto. Alex Meret è stato l’assoluto trionfatore e protagonista.

I rigori che ha parato Alex Meret

Quella vinta ieri sera è la sesta coppa nazionale per gli azzurri che hanno battuto la Juve ai calci di rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Felicità immensa per i tutti i ragazzi di Gennaro Gattuso. Ai calci di rigore, la partita è terminata con il risultato di 4-2. Le marcature del Napoli sono state di Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Nikola Maksimovic e Arkadiusz Milik. Alex Meret è riuscito a stregare Dybala, parandogli il calcio di rigore tuffandosi alla sua sinistra, e Danilo, che ha sparacchiato il pallone alto sulla traversa.