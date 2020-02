Decisa la data per i funerali di Kobe Bryant e Gigi: il 24 febbraio allo Staples Center

E’ stata decisa la data in cui verrà dato l’ultimo saluto al gigante della pallacanestro Kobe Bryant e a sua figlia Gigi, scomparsi tragicamente in un incidente in elicottero. Il funerale del campione si terrà allo Staples Center, casa dei suoi Los Angeles Lakers e teatro di alcune delle sue più grandi imprese, in data 24 febbraio. Con Kobe e Gigi, verranno commemorate anche le altre sette vittime della tragedia dello scorso 26 gennaio.

Non una data a caso, quella scelta per il funerale del quarto miglior realizzatore nella storia della NBA. Infatti, il 24 era il suo numero di maglia, mentre il 2, che rappresenta anche il mese di febbraio, era il numero di maglia della figlia Gianna.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Loading…

Loading…

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse