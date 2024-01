Del Genio critica aspramente Mazzarri: “È colpa sua,se il Napoli è inconcludente”

Del Genio critica aspramente Mazzarri

Paolo Del Genio, critica aspramente l’operato di Mazzarri, secondo il giornalista la squadra non riesce a trovare la via del gol non per sfortuna, ma perchè è allenata male.

Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non segna non perché è sfortunato, ma perché non costruisce niente e manca proprio la didattica. 0.1 di xG e Mazzarri non deve minimizzare, perché non è solo oggi per le assenze ma sono 8 gare con Mazzarri senza gol e pure con la Salernitana sapete come abbiamo segnato. Non è che per la fase difensiva stiamo sempre lì dietro non tirando più in porta. E la squadra non mi sento più di criticarla perché è stata allenata male“.

Del Genio ha criticato il tecnico anche per le parole pronunciate nel post partita.

Mazzarri, ha affermato di essere molto soddisfatto per quanto fatto vedere dalla sua squadra in campo e ha minimizzato sulla mancata fase offensiva, dovuta alle tante assenze, Osimhen su tutti, che stanno condizionando gli azzurri.

