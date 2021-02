Del Genio dalla parte di Elmas: “Gattuso non deve essere gerarchico”

Su Tele A, Paolo Del Genio, esprime la sua opinione su Eljif Elmas: “Gattuso dovrebbe concedere più occasioni ad Elmas”.

Paolo Del Genio dalla parte di Elmas, ritiene che Gattuso debba essere più propenso nel dare occasioni

“E’ un ragazzo che ha tutte le carte in regola per poter affrontare gli avversari in campo gara, se solo Gattuso gli concedesse più minuti. E’ chiaro che se viene inserito negli ultimi 15′ lui cerca di strafare, è l’unico momento in cui può far vedere le sue qualità.

Ha gamba, intraprendenza ed ottimi piedi. Ovviamente l’impressione che abbiamo avuto è sbagliata, proprio per i motivi citati prima.

Lui è uno di quelli che recupera palla, pressa, si inserisce. Potrebbe diventare utilissimo per la squadra se giocasse dai primi minuti. Gattuso non deve pensare ai nomi, ai numeri, ci ha messo troppo per dare una possibilità a questo ragazzo”.

