Radio Kiss Kiss Napoli – Del Genio: “Disastro totale con la Fiorentina! Con Garcia sarà una stagione faticosa”.

Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto in diretta radio per commentare la sconfitta del Napoli con la Fiorentina: “Disastro totale con la Fiorentina. La prima sostituzione non la capisco, perché entra Raspadori? Non capisco per nulla la seconda con Politano fuori che era uno dei migliori. Poi non capisco più nulla, come tutti, quando dovendo recuperare escono Lobotka, Zielinski – come arrivano sto pallone avanti? – e Osimhen, il capocannoniere del campionato. In quel momento ho pensato a quello a cui non voglio pensare, forse con questo allenatore sarà una stagione faticosa”.

Fonte foto: da Football Pictures, via Getty Images – Flickr.com

