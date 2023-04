Del Genio: “Il Napoli tra campionato e Champions ne ha vinte già 31, non può sempre 4-0”

Del Genio sulla prestazione del Napoli contro il Lecce

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli , commentando la prestazione del Napoli contro il Lecce. Queste lesueparole:

Del Genio

“Il Napoli ieri ha vinto la 24ª in campionato più sette su otto in Champions, ha vinto già 31 partite. Nessuna squadra al mondo vince tutte queste gare 4-0 giocando un calcio spumeggiante. In questa fase della stagione, dopo gli impegni con le nazionali, era prevedibile che non potesse fornire una grande prestazione, ma è stata buona. Gli azzurri hanno lottato su tutti i palloni ed hanno vinto come fanno le grandi squadre. La grande prestazione è anche in base all’avversario che hai difronte e al livello di difficoltà della partita.

Hjulmand? Dà la sensazione che in una squadra che punta a vincere il campionato potrebbe dare una mano. Nel Napoli in quel ruolo c’è Lobotka, ma se pensiamo ad altre squadre importanti, come Juve o Lazio, potrebbe tranquillamente giocare titolare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultimissime formazioni Lecce-Napoli: Spalletti cambia in attacco. Baroni ritrova Maleh

Biglietti Napoli-Verona in vendita da domani: decisione sulla fidelity card, tutte le info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici