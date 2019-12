Del Genio: “Il cambio strategia di Adl non ha fatto il bene del Napoli”

Del Genio ritiene ad ogni modo un errore l’aver preso certe decisioni invece che continuare sulla linea già tracciata:

“La scelta Gattuso viene criticata, ma dopo Sarri avrebbe potuto prendere un giovane invece ha puntato ad Ancelotti per assecondare la piazza ed anche la sua voglia di vincere. Sento dire che non vuole vincere ma credo che il problema sia stato l’opposto, non ha ceduto i big al momento giusto ed ora hanno perso parte del loro valore. L’ambiente non è composto dai pochi che contestano ma dai tanti tifosi competenti che conoscono le dimensioni del club e che chiamano qui in diretta.”