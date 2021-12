Del Genio: “Il Napoli non è da Scudetto, ha dei limiti e sono usciti fuori”

Paolo Del Genio, in diretta su Tele A, ha commentato la sconfitta del Napoli: “Il Napoli ha dei limiti che vengono fuori, non poteva mai essere da Scudetto”.

Paolo Del Genio, dopo il ko del Napoli, reagisce così sulla possibile vittoria dello Scudetto:

“I pregi e difetti di questi giocatori li conosciamo da anni, eppure da anni molti cadono nel trappolone che sono pronti per lo Scudetto. Spalletti per molti doveva correggere alcuni limiti ma il Napoli perde la terza di fila in casa. Con l’Atalanta ci può stare, poi con Empoli e Spezia è stato incapace di creare gioco ed occasioni vede e pericolose. Difetti troppo grandi per chi dopo Milano ha di nuovo parlato di Scudetto, qualcuno mi ha pure buttato delle zeppatelle. Io più di tutti vorrei vedere il Napoli vincere, ma io non prendo in giro la gente con lo Scudetto. Il Napoli ha dei limiti che vengono fuori, non poteva mai essere da Scudetto. Il Napoli purtroppo ha il problema del gol quindi queste gare ricapiteranno e poi Spalletti in una serata così toglie prima Mertens e poi Zielinski, gli unici per i numeri che tirano meglio in porta ed i più freschi e vivaci Ounas e Elmas entrano solo alla fine. Ora basta parlare di Inter e pure di Milan, pensiamo al vantaggio sulla quinta e l’incubo Juventus! Si deve andare lì e io firmerei già per il pareggio perché se non va bene si rimette in discussione tutto”.

