Del Genio: “Kvaratskhelia impressionante, è un grandissimo calciatore”

Paolo Del Genio su Kvaratskhelia

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato le voci su un possibile arrivo in maglia azzurra di Kvaratskhelia. ecco quanto dichiarato:

“Sono andato a studiarmi questo calciatore che tutti danno per vicino al Napoli, devo dire che questo Khvicha Kvaratskhelia è veramente fortissimo. L’ho visto all’opera con la maglia della Nazionale ed ha una progressione impressionante, è veloce, un dribbling sublime. Ci troviamo di fronte ad un futuro crack, sarebbe veramente un gran colpo. Non mi interessa niente se non ha mai giocato in Italia, in Premier, o in altri campionati. Se un giocatore è forte subito si vede. Questo ragazzo ha le qualità per affermarsi nel Napoli e spero vivamente che la società concluda quanto prima il suo acquisto. Sarebbe un colpo sublime per una squadra come la nostra.”

