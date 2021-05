Del Genio: “Occasioni sprecate dal Napoli? Il Cagliari ha creato tanto, potevano far gol anche nel primo tempo”

Il giornalista parla del pareggio del Napoli contro il Cagliari

Paolo Del Genio è intervenuto nel corso della trasmissione “Gonfia la rete” in onda su Tele A. il giornalista dice la sua sul pareggio del Napoli contro il Cagliari e delle difficoltà affrontate dagli azzurri nella gara.

Queste le sue parole:

“Occasioni sbagliate? No, il Cagliari pure ha avuto diverse occasioni, poteva fare sicuramente gol già nel primo tempo. E’ diverso per questa partita il discorso, altre volte invece il Napoli aveva sprecato ma concesso poco. Non ci aspettavamo un Cagliari con più palle gol del Napoli a fine partita per le statistiche. Bisogna capire il perchè”.

