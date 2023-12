Del Genio su Napoli-Monza: “Fallo su Kvara non viola regolamento”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato il match tra Napoli e Monza parlando di alcuni episodi avvenuti.

Il giornalista di Telecapri Paolo Del Genio ha espresso la propria opinione su alcuni episodi che si sono verificati nel corso di Napoli-Monza.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”:

“Per quanto riguarda l’arbitro è il regolamento che permette queste partite col fallo sistematico su Kvaratskhelia. Sono tutti falli tattici, reiterati, ma il giallo arriva solo per falli plateali e quindi in Italia non si ammonisce per questo. Simeone ha giocato pochi minuti, che spiegano il 5,5 per Mazzarri. Devo però contraddirlo, Simeone giocava questi minuti con Osimhen, ma senza Osimhen non si è mai visto in campo così poco e giustamente anche lui vuole andare via. Raspadori è un grande giocatore ma da centravanti non tira in porta e per me non è un centravanti da squadre di vertice. Resta il rammarico per non averci provato contro un Monza deludente.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Monza, le dichiarazioni post gara di Mazzarri

Napoli-Monza, Meret: “Gara buona ma scontenti dell’esito”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, Allegri ha scelto il nuovo centrocampista