Delio Rossi: “Kvaratskhelia? Blasfemia paragonarlo a Maradona”

Il Napoli, con la vittoria contro l’Empoli, porta a 10 la sua striscia di vittorie consecutive in campionato mantenendo la vetta della classifica portandosi a +8 dal Milan. Delio Rossi è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live per commentare la stagione degli azzurri, parlando anche di Khvicha Kvaratskhelia.

Queste le sue parole:

“Sono sorpreso dal +8 in classifica del Napoli sul Milan. Credo che anche i tifosi azzurri più ottimisti lo siano. Penso anche che il vantaggio accumulato dalla capolista sia molto meritato. Complimenti in primis alla società che è stata molto coraggiosa: non era facile cambiare tanti giocatori importanti con altri calciatori che non avevano lo stesso appeal. E poi è stato bravissimo l’allenatore.

Conosco bene il modo di lavorare di Luciano. La sua capacità è dimostrata dal miglioramento che hanno avuto tutti i suoi calciatori. Kravatskhelia? Si è adattato al nostro calcio in un attimo dimostrando subito di essere un “crack”. Però, onestamente, paragonarlo a Maradona mi sembra blasfemo. E’ un giocatore importante ma ci andrei piano con certi accostamenti. Lobotka? E’ un calciatore insostituibile”.

