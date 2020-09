Demascelli:”Juventus pigra, Pirlo fa il piccolo chimico”

Demascelli attacca la Juventus

Tony Damascelli, storica firma del gionalismo italiano, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Sportiva. Si è analizzato l’avvio in campionato della Juventus, alla quale, non ha risparmiato dure critiche. Ecco quanto dichiarato:

“Juve? Squadra sconclusionata e pigra, con la Roma ha giocato una partita orribile. E’ una squadra da disegnare e costruire. La Roma ha perso un’occasione ma oltre questo non riesce ad andare. Pirlo? Ci fosse stato ieri Sarri sarebbe ai ferri. Ha sbagliato la formazione, Rabiot dopo l’ammonizione era nervoso e andava sostituito. Baronio? Dovrebbe intervenire per completare il lavoro di Pirlo. Juve? Tutti ci eravamo accorti che la squadra aveva bisogno di alcuni cambi. Ora arriva il Napoli e cosa vuol fare Pirlo? Il piccolo chimico con nuovi esperimenti? 5 cambi? Favorite le squadre che hanno una panchina esclusiva, vedi Juve o Inter”.

